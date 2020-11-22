Появились первые фото Ефремова из белгородского СИЗО

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22.11.2020, 14:08, Новости дня

В Сети опубликованы первые фотографии актера Михаила Ефремова из СИЗО-3 Белгородской области. Артист сфотографировался с митрополитом Иоанном в храме святителя Николая Чудотворца, расположенного в исправительном учреждении.

Священник отслужил в СИЗО молебен и совершил Таинство Исповеди над осужденными отряда хозяйственного обслуживания, уточняется на сайте Белгородской и Ставропольской епархии.

Сейчас Ефремов находится в СИЗО на карантине. Он продлится до тех пор, пока актера не распределят в колонию. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.

Ранее правозащитник Аркадий Бармин заявил, что Ефремов может получить «особые условия» в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Он заявил, что в этой колонии футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи, и предположил, что администрация учреждения может пойти навстречу артисту и создать ему особые условия.



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