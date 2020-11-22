Милованов официально стал советником главы Офиса президента Украины

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22.11.2020, 13:40, Новости дня

Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019–2020 годах Тимофея Милованова назначили советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Милованов родился в 1975 году, окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности “экономическая теория” в 1999-м. В 2004 году получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США).

7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Милованова в совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем председателя совета.

Он занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с августа 2019 года по март 2020-го, когда Верховная Рада отправила весь тогдашний Кабмин в отставку. Сейчас Милованов – президент Киевской школы экономики.

21 ноября “Украинская правда”, ссылаясь на источники, написала, что Милованова могут назначить советником Ермака. После этого экс-министр в своем Facebook сообщил, что уже является советником, но без зарплаты.

О его назначении заговорили после того, как 12 ноября внештатный советник Ермака Игорь Уманский раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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