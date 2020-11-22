 

Мишустин поручил создать рабочую группу для ликвидации последствий непогоды в Приморье

22.11.2020, 12:20, Новости дня

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим от непогоды.

В рабочую группу по оказанию помощи Приморью войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития, говорится в сообщении на сайте правительства.

По состоянию на 21 ноября в регионе без электроснабжения оставались 130 тыс. человек в 21 населенном пункте 10 муниципальных образований.

«Для восстановления электроснабжения в муниципальных образованиях Приморского края привлечено 120 бригад энергетиков (…). Дополнительно задействованы девять бригад (…) общей численностью 33 человека, 14 единиц техники. Общая группировка составляет 440 человек, 197 единиц техники», – сказано в сообщении.

Продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов, распилке деревьев. Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует 1013 человек и 446 единиц техники. 

Напомним, в четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паром.

Ранее специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино.

Подача тепла восстановлена в крупном жилом районе Владивостока с населением 156 тыс. человек, который из-за непогоды остался без отопления на три дня.



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