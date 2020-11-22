 

Не штрафовали, но проверяли. Как в Киеве прошел первый день действия закона о штрафах за отсутствие маски

22.11.2020, 11:52, Новости дня

В субботу, 21 ноября, когда вступил в силу закон о штрафах за не ношение маски в общественных помещениях, полиция Киева проводила профилактическую работу и разъясняла действие закона. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники полиции в составе мобильных групп объясняли новые требования законодательства и подчеркивали необходимость не только ношение средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования. Также правоохранители раздавали защитные маски тем, кто их не имеет. Такие проверки проводились в общественных зданиях и общественном транспорте.

В полиции отмечали, что будут штрафовать только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания правоохранителей и будут отказываться от использования средств защиты.

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах. Размер штрафа составляет от 170 грн до 225 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 22 ноября, в Украине COVID-19 заболели 624 744 человека, из них 286 917 уже выздоровели, 10 951 случай закончился летально.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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