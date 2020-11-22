 

Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от COVID-19 будет доступна всем

22.11.2020, 10:06, Новости дня

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, произведенная в Турции, будет доступна всему миру. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита Большой двадцатки (G20) по видеосвязи, пишет агентство Анадолу 21 ноября.

Турецкий лидер отметил, что в период пандемии мир и главным образом развитые страны не показали солидарность и взаимопомощь. Эрдоган напомнил, что до сегодняшнего дня Турция оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20.  

Платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцине для всех, подчеркнул глава Турции.

Эрдоган добавил, что Турция выступает за справедливый глобальный экономический рост и разделение богатств по основным принципам Всемирной торговой организации.

15-й ежегодный саммит G20, который открылся 21 ноября в онлайн-формате, проходит под лозунгом “Реализация возможностей XXI века для всех”. Его главная тема – COVID-19 и противодействие последствиям пандемии.

Клинические испытания турецкой вакцины ERUCOV-VAC против COVID-19 проводят на базе Университета Эрджиес. Первую дозу вакцины уже ввели добровольцу. В Турции разрабатывают 13 потенциальных вакцин от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19  заболели более 58 млн человек. Умерли от этой болезни  1,38 млн человек, а выздоровели 37,2 млн.

За все время пандемии в Турции почти 441 тыс человек заразились коронавирусом. Умерло в стране 12,2 тыс пациентов, а выздоровели почти 371 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Ученые пытаются создать гибрид человека и обезьяны

18.11 / Василенко: Законопроект о почтовой связи не приблизит нас к европейским традициям честной и своевременной доставки корреспонденции

25.10 / Появилось видео последствий взрыва на танкере в Азовском море

14.08 / Массовые мероприятия в школах запретили до 2021 года

01.10 / Эрдоган раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе

26.06 / Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии

19.07 / Коронавирус унес жизни более чем 140 тысяч американцев

03.07 / Колумбийский суд приостановил деятельность американских военных в стране

02.10 / Цифровой юань может бросить вызов гегемонии доллара

15.07 / Spiegel – министр обороны Германии намерена строить отношения с Россией по «стратегическому компасу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска