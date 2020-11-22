ЕС захотел сам проводить пилотируемые полеты в космос

22.11.2020, 9:48, Новости дня

Европейское космическое агентство (ESA) намерено самостоятельно начать пилотируемые космические полеты с помощью новых ракет, так как не желает отставать быстроразвивающейся отрасли, информирует издание Welt am Sonntag.

«Я убежден, что однажды у Европы будет возможность выводить людей в космос», – передает РИА «Новости» слова одного из директоров Европейского космического агентства Даниэля Нойеншвандера. При этом этот вопрос не будет решен в короткие сроки, однако ESA уже сейчас прорабатывает этот вариант.

Отмечается, что Европа на сегодняшний день сталкивается с техническими проблемами, также есть риск, что понадобятся серьезные дополнительные затраты на разрабатываемую европейскую ракету Ariane 6.

Европа ранее и сейчас использует для запуска астронавтов российские или американские космические корабли, так как собственных ракет-носителей, аттестованных для пилотируемых полетов, и своих пилотируемых кораблей у нее нет. Однако у ESA имеется опыт создания грузовых кораблей ATV, летающих на Международную космическую станцию.