Макрон обвинил Россию и Турцию в желании настроить Африку против Франции

22.11.2020, 9:10, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у РФ и Турции есть некая стратегия, в рамках которой они играют на постколониальной озлобленности африканских стран. Он обвинил Москву и Анкару в спонсировании африканских активистов и журналистов, пишет TV5 Monde.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём интервью изданию Jeune Afrique заявил, будто у РФ и Турции есть некая собственная стратегия в Африке, которая подпитывает антифранцузские настроения, пишет на своём сайте TV5 Monde.

«В ходу стратегия, которую иногда ведут африканские руководители, но в особенности иностранные силы, как РФ или Турция, которые играют на постколониальной озлобленности. Важно не быть наивными: многие из тех, кто подаёт голос, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, спонсируются Россией или Турцией», — заявил французский президент.

В интервью он высказался за партнёрские отношения между Францией и странами Африканского континента, за которые он выступает ещё с тех времён, когда только избрался на пост президента. Он призывает к снятию всяческих табу в их отношениях, а также за возвращение на родину предметов наследия африканских стран. «Мы не должны быть в плену у нашего прошлого», — заявил Макрон.

Он отметил, что побывал за свой срок в тех странах, в которых не было ещё ни одного французского президента. Из-за пандемии пришлось отменить саммит Франция-Африка, но в июле 2021 года в Монпелье Макрон пообещал собрать не просто руководителей африканских стран, но людей, которые воплощают собой обновление поколений, пишет TV5 Monde.

