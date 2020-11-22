 

Патовая ситуация — Польша и Венгрия помешали ЕС согласовать бюджет на борьбу с коронавирусом

22.11.2020, 9:10, Новости дня

Страны ЕС не смогли согласовать совместный бюджет и пакет помощи на борьбу с коронавирусом, пишет Frankfurter Allgemeine. Польша и Венгрия наложили своё вето, потому что их не устраивает, что выплата денег привязана к соблюдению принципов правового государства. С ними солидарен и премьер-министр Словении Янес Янша. По его словам, такое требование может открыть возможности для политических злоупотреблений.

27 стран-членов ЕС не смогли договориться по поводу актуального финансового плана союза. В нём прописан бюджет на предстоящие годы и пакет помощи на борьбу с коронавирусом в размере €750 млрд. Польша и Венгрия наложили своё вето, потому что выплата денег привязана к соблюдению принципов правового государства. Польшу и Венгрию также поддержал премьер-министр Словении Янес Янша. Он предостерёг, что проверка на соответствие этим принципам открывает возможность для политических злоупотреблений.

Другие страны-члены союза не согласны одобрять бюджет без этого требования. Всё потому, что Польшу и Венгрию обвиняют в том, что они обращаются с судами, СМИ, а также наукой ненадлежащим образом. В результате ЕС оказался в патовой ситуации, которую не удалось преодолеть на прошедшем саммите. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала произошедшее.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: У нас в действительности сложилась очень серьёзная ситуация. Люди, предприятия и компании в Европе с нетерпением ожидают финансовой помощи на фоне этого беспрецедентного кризиса и глубокой рецессии.

После саммита канцлер Германии Ангела Меркель призвала продолжить переговоры с Венгрией и Польшей. Но она также подчеркнула, что простор для компромисса ограничен. В пятницу Венгрия заявила, что все ещё рассчитывает на достижение консенсуса. Но разногласия с ЕС очень серьёзные. К примеру, на этой неделе Венгрия начала импортировать российскую вакцину «Спутник», хотя в ЕС она не разрешена.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2020 года.



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