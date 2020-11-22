Только вышли на прибыль и снова закрываться — в США рестораны боятся, что не переживут новую самоизоляцию

22.11.2020, 9:10, Новости дня

Только ресторанам удалось снова стать рентабельными после первого режима самоизоляции, как в штате Вашингтон в рамках борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 ввели новый запрет на посещение закрытых заведений общественного питания. Как передаёт CNBC, работу могут потерять 100 тыс. людей, а владельцы ресторанов уже надеются, что им разрешат открыться на Рождество и Новый год.

Сначала мы познакомили вас с Чэдом Макэем. В прошлом году в этот сезон его ресторан Aqua в Сиэттле процветал — несмотря на повышение минимального уровня зарплат и дорогостоящую аренду. Но сейчас предпринимателю пришлось во второй раз закрыть ресторан, как раз таки когда заведениям его бизнес-группы снова удалось стать рентабельными.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил о введении новых ограничительных мер, направленных на борьбу с последней вспышкой COVID-19 в одном из наиболее сильно пострадавших от пандемии штатов. Среди предложенных мер фигурирует запрет на посещение закрытых предприятий общественного питания до середины декабря.

ЧЭД МАКЭЙ, глава бизнес-группы Fire & Vine Hospitality: Закрытие на четыре недели, по сути, означает закрытие до конца года. Никто из нас не надеется, что мы сможем или что губернатор разрешит нам открыться на Рождество и Новый год. Очень трудно выходить к своим людям и видеть боль на их лицах.

По оценкам Вашингтонской ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса, из-за новых ограничительных мер только в этом секторе работы могут лишиться 100 тысяч людей. Чэд Макэй далеко не единственный, чья судьба висит на волоске в такой ситуации.

Как показывает недавний доклад Goldman Sachs, более трети представителей малого бизнеса говорят, что не знают, смогут ли они пережить текущую экономическую ситуацию. Дом?

ДОМИНИК ЧУ, ведущий CNBC: Это, определённо, очень важный момент, Кейт. Сфера гостиничного и ресторанного бизнеса оказалась под прицелом в этот кризис. Мы также хотели спросить у вас ещё об одной проблеме, которая касается ресторанов и их владельцев. Речь идёт о влиянии минимальных зарплат на их бизнес.

Избранный президент Джо Байден утверждает, что собирается поднять минимальные выплаты. Компания Starbucks уже начала платить больше своим сотрудникам. Тем временем, как нам стало известно, в некоторых штатах многие работники сети McDonald’s входят в число людей, которые в наибольшем объёме получают поддержку от государства, вроде талонов на льготную покупку продуктов, так называемых продуктовых талонов, и также медицинской помощи. Как вся эта система компенсаций и прочего накладывается на структуру расходов ресторанного бизнеса?

Да, Доминик, вопрос о минимальной зарплате сейчас активно обсуждается. Исследование Счётной палаты США было начато с подачи сенатора Берни Сандерса, который обнаружил, что Walmart является одним из главных работодателей по всей стране, сотрудники которых активно пользуются федеральными пособиями. McDonald’s тоже вошёл в первую четвёрку таких работодателей в девяти штатах. Как сообщила The Washington Post, McDonald’s при этом поделились своими возражениями относительно исследования.

Здесь стоит отметить, что и Walmart, и McDonald’s платят своим сотрудникам больше федеральной минимальной зарплаты. Однако она по-прежнему стоит на отметке в 7,25 долларов в час и не повышалась с 2009 года. Поэтому неудивительно, что Джо Байден хочет поднять минимум более чем в два раза — до 15 долларов в час к 2026 году. Сможет ли он действительно это сделать — уже совершенно другой вопрос.

Впрочем, многие владельцы ресторанов, такие как Чэд Макэй, которого мы только что видели, уже имеют дело и достаточно неплохо справляются с этими увеличениями минимальных зарплат по всей стране. Многие города и штаты начинают заниматься вопросами о повышении минимумов. Так что думаю, малый бизнес к такому развороту событий готов. Но также отмечу, что если эти повышения придутся на сложный экономический период для ресторанов, многие воспримут инициативу в штыки.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.