Штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях на выборах

22.11.2020, 8:00, Новости дня

Предвыборный штат Дональда Трампа в связи с отклонением иска в Пенсильвании о признании недействительными части бюллетеней на всеобщих выборах в США планирует дойти с апелляцией до Верховного суда, говорится в заявлении личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

«Сегодняшнее решение [суда в Пенсильвании] помогает нам в нашей стратегии быстро добраться до Верховного суда. Хотя мы полностью не согласны с [этим] решением, мы благодарны назначенному [бывшим президентом-демократом Бараком] Обамой судье за то, что [он] вынес решение быстро, а не стал просто затягивать время», – приводит текст заявления Джулиани ТАСС.

«Мы подадим быструю апелляцию в третьем округе. Есть так много свидетельств того, что в Пенсильвании демократы лишили нас возможности представить 50 свидетелей, а также доказательства о том, что представители избирательных комиссий грубо проигнорировали закон Пенсильвании, отказав в независимой оценке голосов, – сказал Джулиани. – <…> Это еще одно дело, которое, как ожидается, быстро перейдет в Верховный суд».

Ранее суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о признании недействительными поданных по почте бюллетеней. Кроме того, в среду Верховный суд Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Вопреки этому Трамп заявил о достаточности доказательств фальсификации выборов в США.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что избирательный штаб Дональда Трампа получил письменные показания свидетелей о нарушениях в штатах Пенсильвания, Невада и Мичиган. В прошлую субботу республиканцы оспорили итоги выборов в Пенсильвании. В тот же день Трамп выразил уверенность в победе на выборах в этом штате. Днем ранее суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней.

Напомним, Трамп заявлял о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани уверен, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.