Начальника отделения управления угрозыска в Курске уволили после пьяного ДТП

22.11.2020, 7:07, Новости дня

Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД РФ по Курской области был уволен после ДТП и скандала с сотрудниками ГИБДД, устроенного им в нетрезвом виде, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

ДТП произошло в пятницу около 19.30 мск на улице Суворовской в Курске. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и столкнулся со стоящей на обочине «Газелью», которая после удара столкнулась с впереди стоящим автомобилем «Нива», передает РИА «Новости».

Отмечается, что люди в ДТП не пострадали.

«За рулем «Лады» находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД РФ по Курской области. По внешним признакам находился в состоянии опьянения. После приезда на место экстренных служб повел себя агрессивно», – говорится в сообщении.

ДТП попало на видео, на кадрах видно, как водитель в штатском оскорбляет сотрудников ГИБДД.

«Руководством УМВД РФ по Курской области принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», – говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля.