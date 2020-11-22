 

Энергетики частично восстановили электроснабжение в Приморье

22.11.2020, 7:07, Новости дня

Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино, сообщила пресс-служба ДРСК.

«После завершения ремонтов были включены бытовые потребители в селах Ауровка, Гродеково, Ясная поляна, Муравейка, Еловка, Ляличи, Кремово, Ивановка, Каленовка, Шмидтовка, Минеральное, Реттиховка, Варфоломеевка. Электроснабжение подано также на котельные в этих населенных пунктах. От сетей ДРСК подключены жители п. Ключевое, частично Соловей Ключ, а также больница и насосная станция. В городе Фокино были включены в работу три трансформаторные подстанции», – приводит текст сообщения ТАСС.

Кроме того, а Артемовском городском округе ночью восстановлена работа линии 35 кВ. Это позволило восстановить подачу электричества 13 тыс. потребителей. Ночью во Владивостоке была полностью восстановлена работа линий электропередачи в центре города. Все жители центра, госучреждения, а также краевая больница, центральный тепловой пункт снова обеспечены электроэнергией от городских подстанций.

«Энергетики продолжат работы по восстановлению линии, питающей оставшуюся часть Первомайского района Владивостока. Также работы по подключению потребителей к электроснабжению будут продолжены в пригороде Владивостока, населенных пунктах Артемовского ГО, Надеждинского, Черниговского, Яковлевского районов и других», – отмечает пресс-служба ДРСК.

Напомним, в четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паром.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / В Минске продолжают задерживать протестующих

21.08 / В “Голосе” представили кандидата на пост мэра Львова

19.08 / Трамп откладывает торговые переговоры с Китаем

14.11 / Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Киргизии

28.09 / Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз о выходе на плато по коронавирусу

07.11 / Трамп сократил отставание от Байдена в «колеблющемся» штате Аризона

11.09 / Новый календарь с Путиным иллюстрирует одиночество в год пандемии

23.08 / У посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек

09.10 / В Японии начались продажи нового кроссовера Mazda MX-30

01.09 / На местных выборах от “Европейской солидарности” баллотируются Балух и Сущенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска