Энергетики частично восстановили электроснабжение в Приморье

22.11.2020, 7:07, Новости дня

Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино, сообщила пресс-служба ДРСК.

«После завершения ремонтов были включены бытовые потребители в селах Ауровка, Гродеково, Ясная поляна, Муравейка, Еловка, Ляличи, Кремово, Ивановка, Каленовка, Шмидтовка, Минеральное, Реттиховка, Варфоломеевка. Электроснабжение подано также на котельные в этих населенных пунктах. От сетей ДРСК подключены жители п. Ключевое, частично Соловей Ключ, а также больница и насосная станция. В городе Фокино были включены в работу три трансформаторные подстанции», – приводит текст сообщения ТАСС.

Кроме того, а Артемовском городском округе ночью восстановлена работа линии 35 кВ. Это позволило восстановить подачу электричества 13 тыс. потребителей. Ночью во Владивостоке была полностью восстановлена работа линий электропередачи в центре города. Все жители центра, госучреждения, а также краевая больница, центральный тепловой пункт снова обеспечены электроэнергией от городских подстанций.

«Энергетики продолжат работы по восстановлению линии, питающей оставшуюся часть Первомайского района Владивостока. Также работы по подключению потребителей к электроснабжению будут продолжены в пригороде Владивостока, населенных пунктах Артемовского ГО, Надеждинского, Черниговского, Яковлевского районов и других», – отмечает пресс-служба ДРСК.

Напомним, в четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паром.