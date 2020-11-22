 

К Земле приближается огромный и очень дорогой астероид

22.11.2020, 6:28, Новости дня

29 ноября неподалеку от поверхности Земли снова пролетит гигантский астероид. Тело неправильной формы. Поэтому его диаметр в разных частях составляет от 370 до 820 метров. В случае падения на нашу планету такого камня, произошла бы глобальная катастрофа.

Однако бояться нечего, говорят ученые. Минимальное расстояние, на которое к нам приблизится астероид, в 11 раз больше, чем до Луны. Единственная опасность состоит в том, что он пересекает орбиту Земли, а потому в следующий раз может пролететь ближе.

Тем временем ученые оценивают, как минимум, в несколько десятков миллиардов долларов стоимость полезных ископаемых, которые теоретически можно было бы добыть на данном астероиде. Это никель, кобальт и железо.



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