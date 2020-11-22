 

Экс-министр финансов Украины объяснил, почему МВФ заморозил транш для Киева

22.11.2020, 4:58, Новости дня

Очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) не поступил Украине, поскольку Киев пустил часть поступивших ранее средств от фонда на строительство дорог вместо борьбы с коронавирусом, сообщил бывший экс-министр финансов страны Игорь Уманский.

Украинская сторона уговорила кредиторов выделить средства для коронавирусного фонда, но правительство страны потратило больше половины выделенных средств на строительство дорог в рамках программы «Большая стройка», сообщил Уманский в интервью «Страна.ua».

«В МВФ согласились на ковидный фонд. А когда деньги из ковидного фонда пустили на «Укравтодор», в МВФ сказали: «Украине ни копейки больше не дадим», – отметил бывший министр.

Он добавил, что в МВФ перестали доверять Киеву, поскольку тот «не держит слово». «Обещали из ковидного фонда финансировать медицину – отдали деньги на дороги. Если после смены власти все наши международные доноры были в эйфории, что что-то изменится, то сейчас у них есть понимание: чтобы они не предложили Украине, их все равно обманут», – заключил экс-чиновник.

В ноябре действующий министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что МВФ может потребовать от Киева досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

При этом в мае в Верховной раде объявляли о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.



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