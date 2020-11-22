МВД решило создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

22.11.2020, 4:58, Новости дня

МВД РФ в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев, сообщили в пресс-центре МВД.

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» – 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства», – приводит ТАСС ответ представителя ведомства на соответствующий запрос.

В пресс-центре МВД уточнили, что такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Идея создания информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, была озвучена главой МВД Владимиром Колокольцевым еще в 2014 году. В перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

Напомним, 8 июня президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Закон был опубликован 11 июня 2020 года и вступил в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений. В ФНС разъясняли, что «в регистре не будет никаких медицинских и биометрических данных, штрих-кодов, телефонов, налогов, имущества, штрафов, и тем более никаких описаний свойств личности». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в идее введения в РФ единого регистра сведений о населении.