Данные о признаках жизни на Венере оказались неточными

22.11.2020, 4:40, Новости дня

В начале осени американские исследователи опубликовали статью, в которой утверждали, что в атмосфере планеты Венера имеются признаки жизни. Речь идет о фосфине – газе, который, как считается, не может быть исключительно геологического происхождения.

Авторов публикации раскритиковали представители классической науки, после чего те пошли на попятную и согласились, что концентрация указанного газе все-таки не настолько велика, чтобы можно было говорить о присутствии на соседней планете живых организмов.

Скорее всего, на Венере нет даже примитивных микробов, уточняют ученые. И все-таки само наличие фосфина дает надежду оптимистам, которые пытаются найти признаки жизни как можно ближе к Земле.