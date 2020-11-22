 

Американцы проверят сигналы, полученные из космоса в 2018-2019 годах

22.11.2020, 3:46, Новости дня

Реализацией уникального проекта занят астроном из Калифорнийского университета Жан-Люк Марго. Он пытается выделить из массы зафиксированных радиосигналов те, которые могут быть посланы представителями внеземных цивилизаций.

По словам ученого, современная аппаратура сумела за последние году поймать миллионы различных сигналов. Большинство их них генерируются космосом. Но среди них могут быть и сообщения инопланетян.

Марго решил сосредоточиться на радиосигналах, собранных на протяжении 2018-2019 годов. Они получены с расстояния до нескольких тысяч световых лет. Не исключено, что какие-то из них отправлены технологически развитой цивилизацией. Но даже если таковую удастся обнаружить, нет никакой гарантии, что она все еще существует. Ведь от момента отправки до получения сообщения проходят тысячелетия.



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