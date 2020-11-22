Внутри Млечного пути обнаружили еще одну галактику

22.11.2020, 2:52, Новости дня

Примерно треть сферического «гало» Млечного пути состоит из остатков уже мертвой галактики Геракл, считают ученые из Ливерпульского университета.

Они полагают, что примерно десять миллиардов лет назад произошло столкновение двух галактик, в результате чего Млечный путь пополнился новым материалом для строительства. Однако Геракл как отдельная космическая единица перестал существовать.

Это далеко не единственный доказанный факт поглощения, отмечают специалисты по астрономии. Как правило, жертвами Млечного пути становятся находившиеся на его пути мелкие галактики, но большинство из них располагается на окраинах. В данном же случае мертвая галактика оказалась глубоко внутри Млечного пути, что указывает на то, что слияние произошло во времена ранней Вселенной.