В работе сайта ЦИК Грузии произошел сбой

22.11.2020, 2:16, Новости дня

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Грузии работает неисправно, из-за чего результаты второго тура парламентских выборов приходится публиковать в альтернативной форме, заявили в ЦИК.

«Во время загрузки итогов выборов на сайт results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой, причины которого выясняются. Возможно, имело место проникновение извне», – приводит текст заявления ЦИК Грузии ТАСС.

В Центральной избирательной комиссии также сообщили, что из-за сбоя ЦИК пришлось выкладывать результаты выборов, а также заключительные протоколы с помощью резервных ссылок.

В субботу в Грузии прошел второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округах, восемь из которых расположены в Тбилиси. По предварительным данным ЦИК, во всех 17 округах побеждают представители правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Второй тур выборов проходил на фоне бойкота оппозиции, которая не признает результаты первого тура.

9 ноября при штурме здания ЦИК Грузии сторонниками оппозиции пострадали 14 полицейских. Днем ранее несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми, потребовав проведения новых выборов в парламент, освобождения «политзаключенных» и пригрозив «национальным неповиновением».

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, который в июне 2019 года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в Службу государственной безопасности Грузии (СГБ) список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент. По словам Кобахидзе, оппозиция под руководством экс-президента Грузии, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили спланировала «революционный сценарий».

Первый тур парламентских выборов в Грузии состоялся 31 октября. По его итогам правящая партия набрала 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место прошел оппозиционный блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», частью которого является партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18% голосов.