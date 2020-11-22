Суточный прирост случаев коронавируса в Калифорнии превысил 15 тыс.

22.11.2020, 2:16, Новости дня

Число выявленных за сутки случаев нового коронавируса в Калифорнии превысило 15,4 тыс., сообщило управление общественного здравоохранения штата.

По данным управления, 20 ноября в Калифорнии было выявлено 15442 случая нового коронавируса и 86 летальных исходов. Общее число выявленных случаев в штате достигло 1087714, умерли 18643 человека. По этим показателям Калифорния занимает второе и третье место среди всех штатов США, передает ТАСС.

Накануне в США зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – более 195 тыс. человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте. Число выявленных случаев коронавируса в США менее чем за неделю выросло на 1 млн и превысило 12 млн. В четверг число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек.