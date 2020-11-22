В Житомире депутат горсовета наехал на полицейского – СМИ

22.11.2020, 2:02, Новости дня

20 ноября в Житомире возле автозаправки на улице Восточной водитель автомобиля BMW наехал на ногу патрульного полицейского. Об этом проинформировал “Житомир.info”.

По данным издания, правоохранитель получил перелом ноги, ему наложили гипс.

Очевидцы инцидента рассказали “Житомир.info”, что водители двух автомобилей “не могли разобраться, кто должен уступить дорогу при выезде с АЗС”.

Спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко подтвердили изданию факт конфликта.

“Предварительно установлено, что на заправке возник конфликт между водителем BMW и патрульными. Сейчас открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)”, – сказала она.

По данным “Житомир.info”, за рулем BMW был депутат Житомирского городского совета Антон Ракович. В 2015 году он стал депутатом горсовета от “Объединения “Самопоміч”, на местных выборах 2020 года баллотировался в облсовет от партии “Слуга народа”.