 

Москвичей решили оповещать о результатах теста на COVID-19 по СМС

22.11.2020, 1:22, Новости дня

Жителям Москвы начнут отправлять смс-оповещения с результатами теста на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Все результаты ПЦР-тестов на коронавирус, сделанные в поликлиниках, больницах и на дому по приезду медиков, станут присылать москвичам в виде СМС, сообщила Ракова. «Нововведение внедрено для того, чтобы жители столицы максимально оперативно получали результат и соблюдали меры предосторожности», – приводятся слова заммэра на сайте правительства города.

При этом СМС-сообщения будут приходить как в случае, если тест не выявил заболевания, так и в случае, если инфекция подтвердилась.

За последние сутки в РФ выявили 24 тыс. 822 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.



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