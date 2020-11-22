 

В Грузии прошел второй тур выборов в парламент. Явка составила 26% – ЦИК

22.11.2020, 1:08, Новости дня

Явка избирателей во втором туре выборов в парламент Грузии составила 26,29%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны на 20.00, пишет агентство “Новости-Грузия”.

Право голоса в Грузии имеют более 2,1 млн человек, до закрытия участков проголосовали 562 664 избирателя. В первом туре явка избирателей составила 56,11%.

Как отмечает агентство, выборы считаются состоявшимися при любой явке. Победит кандидат, который получит наибольшее количество голосов.

И.о. пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани сказала, что выборы проходили в спокойной обстановке, комиссия получила 12 жалоб о нарушениях. По ее словам, большинство из них касается “процедурных погрешностей”.

Второй тур сегодня проходил в 17 одномандатных округах, где ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов в первом туре. Участки были открыты с 8.00 до 20.00.

Все оппозиционные партии призвали своих сторонников игнорировать голосование и отказались от участия во втором туре выборов (в частности, в нем должны были принимать участие 12 кандидатов от крупнейшей оппозиционной партии “Единое национальное движение”).

Как пишет агентство, имена оппозиционеров в бюллетенях были указаны формально.

Выборы в парламент, которые проходили 31 октября, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовало 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержало 27,14% пришедших на выборы.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”.

2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.

Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии “Единое национальное движение”. После этого Служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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