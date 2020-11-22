 

Определился победитель второго тура парламентских выборов в Грузии

22.11.2020, 0:28, Новости дня

Кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» побеждают во всех 17 одномандатных округах в Грузии, где в субботу состоялся второй тур парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК Грузии.

Во втором туре парламентских выборов в Грузии в тбилисском районе Мтацминда-Крцаниси побеждает действующий депутат Бека Одишария (91,51% голосов). В районе Ваке – выдвиженец от «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе (93,7%). В Сабуртало 89,97% голосов набрал экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко, в Исани побеждает экс-министр по исполнению наказаний Каха Кахишвили (92,74%). В столичном районе Самгори побеждает бывший советник премьер-министра по вопросам региональной политики Созар Субари (88,19%), в Дидубе-Чугурети – вице-спикер парламента Георгий Вольский (89,66%). 91,14% голосов получает бывший игрок сборной Грузии по футболу Михаил Кавелашвили в районе Надзаладеви, а в Глдани действующий президент Федерации футбола Леван Кобиашвили набирает 89,22% голосов. Выдвиженцы от «Грузинской мечты» побеждают и в остальных девяти одномандатных округах за пределами Тбилиси, передает ТАСС.

Напомним, 9 ноября при штурме здания ЦИК Грузии сторонниками оппозиции пострадали 14 полицейских. Днем ранее несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми, потребовав проведения новых выборов в парламент, освобождения «политзаключенных» и пригрозив «национальным неповиновением».

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, который в июне 2019 года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в Службу государственной безопасности Грузии (СГБ) список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент. По словам Кобахидзе, оппозиция под руководством экс-президента Грузии, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили спланировала «революционный сценарий».



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