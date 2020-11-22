 

Ответственность за ракетный обстрел Кабула взял на себя ИГИЛ

22.11.2020, 0:14, Новости дня

Террористическая организация “Исламское государство” (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за произошедший 21 ноября ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. Об этом в Twitter проинформировало агентство AFP.

“Исламское государств” взяло на себя ответственность за залп, который обрушился на различные части центрального и северного Кабула, в том числе внутри и вокруг сильно укрепленной “зеленой зоны”, в которой расположены посольства и международные фирмы”, – говорится в сообщении.

#UPDATE The Islamic State (IS) group claimed responsibility for the salvo, which slammed into various parts of central and north Kabul – including in and around the heavily fortified Green Zone that houses embassies and international firms https://t.co/AE03yTAQ8W pic.twitter.com/KkiM71n3MH

— AFP News Agency (@AFP) November 21, 2020

Агентство отмечает, что представитель МВД Афганистана Тарик Ариан обвинил в обстреле Кабула движение “Талибан”, которое сейчас ведет переговоры с Соединенными Штатами о мирном процессе в стране.

Сам “Талибан” опроверг свою причастность к обстрелу Кабула 21 ноября. По данным МВД, по столице Афганистана выпустили 23 ракеты, погибли восемь мирных жителей.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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