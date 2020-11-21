Террористы обстреляли территорию Идлибской зоны деэскалации

21.11.2020, 23:34, Новости дня

Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) 31 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций [запрещенной в России] террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», из них в провинции Идлиб – 18 обстрелов, в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Латакия – шесть обстрелов, в провинции Хама – четыре обстрела», – приводит слова Гринкевича ТАСС.

В то же время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, в течение суток не зарегистрировано.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – подчеркнул Гринкевич.

Напомним, 3 ноября стало известно о планах боевиков обстрелять турецкие посты в Идлибе из минометов и реактивных систем залпового огня. Днем ранее в Минобороны предупредили о планах боевиков совершить атаку с помощью БПЛА с целью обвинения сирийской армии и ВКС РФ в нанесении авиаударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.