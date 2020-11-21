В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

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21.11.2020, 23:34, Новости дня

В столице РФ за минувшие сутки умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 8308 человек.

Днем ранее в Москве умерли 74 пациента с коронавирусом. В пятницу мэр столицы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в Москве контролируемой. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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