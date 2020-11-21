Участники антиправительственных протестов заблокировали центр Софии

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21.11.2020, 23:34, Новости дня

Массовая акция протеста (всенародный митинг-протест под лозунгом «Вместе победим») прошла в субботу в болгарской столице перед бывшим зданием парламента республики.

Несмотря на холодную погоду, на протест, который начался в 17.00 (в 18.00 мск), собрались несколько сотен человек. Они требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева. Перед бывшим зданием парламента участники акции положили траурный венок, объяснив, что «правительство страны умерло» и не способно управлять государством, передает ТАСС.

Десятки полицейских выстроили вокруг здания парламента живую блокаду, множество сотрудников МВД находились в резерве. Движение транспорта в центральной части города было блокировано. Акция продолжилась шествием по улицам города и завершилась спустя пять часов после своего начала. Серьезных инцидентов не было.

Напомним, 17 ноября на акцию протеста в Болгарии вышли сотрудники полиции.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 136-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек.



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