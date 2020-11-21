 

Кабул обстреляли ракетами, есть погибшие мирные жители

21.11.2020, 23:20, Новости дня

21 ноября столица Афганистана Кабул подверглась ракетному обстрелу, погибли восемь мирных жителей. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает местный телеканал TOLOnews.

Ранения получил 31 человек.

По данным правоохранителей Афганистана, в общей сложности по разным районам Кабула выпустили 23 ракеты.

Ракетный обстрел начался через две минуты после двух взрывов, которые произошли в столице страны. Одна из ракет упала на территорию посольства Ирана.

Полиция утверждает, что обстрел велся из самого Кабула.

Среди жертв есть сестра и брат, которые обедали в своем доме, а также сотрудник сил безопасности, ранены также трое его коллег.

TOLOnews отмечает, что движение “Талибан” отвергает свою причастность к обстрелу.

29 февраля 2020 года США и “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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