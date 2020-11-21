 

SpaceX с помощью Falcon 9 запустила на орбиту спутник для изучения океана

21.11.2020, 23:20, Новости дня

21 ноября с космического стартового комплекса базы Ванденберг в США (штат Калифорния) американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с европейским спутником Sentinel-6. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Через восемь минут 19 секунд после старта первая ступень Falcon 9 совершила посадку недалеко от стартового комплекса.

Спустя немногим более 58 минут после запуска с Земли спутник начал развертывание.

Sentinel-6 планировали вывести на орбиту Земли высотой 1300 км, отмечал канал Euronews. Спутник является восьмым аппаратом проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности “Коперник”. Sentinel-6 будет “наблюдать за подъемом уровня Мирового океана и таянием ледников из космоса”.

Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено построить еще шесть спутников Sentinel.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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