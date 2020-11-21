Архимандрит Адриан умер в Ульяновской области

21.11.2020, 22:40, Новости дня

Архимандрит Адриан, настоятель храмов Святителя Николая села Оськино и Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза скончался в Ульяновской области, сообщила администрация Инзенского района региона.

«Инзенский район понес невосполнимую утрату – скончался настоятель храмов Святителя Николая села Оськино; Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза; благочинный второго округа Барышской епархии Симбирской митрополии Русской православной церкви отец Адриан», – говорится в сообщении на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».

По данным администрации, более 45 лет отец Адриан служил в Оськинском храме и внес огромный вклад в развитие православия и духовное воспитание граждан Инзенского района.

В администрации не уточнили причину смерти отца Адриана. 16 ноября журналист Симбирской епархии Нафанаил Николаев сообщал на своей странице в Facebook, что архимандрит Адриан госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.

Напомним, в пятницу утром от вызванных коронавирусом осложнений умер патриарх Сербский Ириней. В ночь на пятницу заразившегося коронавирусом патриарха в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В тот же день от вызванных коронавирусом осложнений в возрасте 73 лет умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Кроме того, 10 ноября от вызванных коронавирусом осложнений умерла настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря в Нижегородской области игуменья Михаила.

4 мая в Москве умер бывший Астраханский и Камызякский митрополит Иона. 26 апреля в Курске умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.