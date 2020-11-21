 

Медицина Украины ляжет при 20 тыс. больных COVID-19 в сутки, трупы будут в приемных отделениях – профессор Дубров

21.11.2020, 22:26, Новости дня

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров заявил в интервью “Радіо Свобода”, обнародованном 21 ноября, что коллапс медицинской системы в Украине возможен при 20 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией  COVID-19 в сутки. 

“Я против любого карантина. Так не хочется карантина, хочется нормально жить. С одной стороны. С другой стороны, мы все должны понимать, что если количество лиц, которые болеют, количество новых заболеваний ежедневно будет 15–20 тысяч, то медицина ляжет. И просто у нас будут те кадры, которые мы видели во время первой волны на севере Италии, то есть трупы на полах, трупы в приемных отделениях”, – сказал он. 

Врач пояснил, что в случае, если примерно две недели будут каждые сутки фиксировать 15 – 20 тыс. новых случаев заболевания, число тяжелых больных станет намного больше. 

“То есть мы просто уже не выдержим”, – добавил Дубров. 

Профессор Дубров работает главным научным сотрудником Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины.

В Украине по состоянию на 21 ноября зарегистрировано более 612 655 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 580 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 10 813 пациентов с COVID-19, выздоровело 282 313 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил 17 ноября, что в случае, если заболеваемость вырастет до 20 – 30 тыс. в сутки “мы получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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