Туктамышева заняла первое место по итогу Гран-при по фигурному катанию

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21.11.2020, 21:46, Новости дня

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, второе и третье место также заняли россиянки.

Туктамышева, занимавшее второе место после короткой программы (74,70 балла), получила на произвольной программе 148,69 балла, в сумме она набрала 223,39 балла и заняла первое место, передает РИА «Новости».

На втором месте оказалась Алена Косторная, в сумме она набрала 220,78 балла. Третью строчку заняла Анастасия Гулякова, получившая в сумме 199,03 балла.

Напомним, Косторная после короткой программы сообщала, что не очень довольна своим выступлением, хотя его и хорошо оценили. «Мы пробовать тройной аксель пока не будем. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов. Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов».



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