Полиция в Париже начала разгонять демонстрантов водометами

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21.11.2020, 20:52, Новости дня

Полицейские в Париже начали применять водометы на акции протеста против статьи «О глобальной безопасности», митинг проходит на площади Трокадеро.

Акция началась в 16.30 мск и проходила спокойно, но к 18.30 мск обстановка начала накаляться, передает РИА «Новости».

Часть демонстрантов начали кидать в стражей порядка камни, бутылки и скандировать «все ненавидят полицию». В ответ полицейские начали применять водометы.

20 ноября французский парламент поддержал в первом чтении статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Статья вызвала критику в СМИ и в обществе, журналисты полагают, что этот законопроект может нанести ущерб свободе слова.

Ранее в Берлине полицейские применили водометы против демонстрантов, выступающих против карантинных мер по коронавирусу. В среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Закон, как считают критики, расширяет полномочия минздрава и ограничивает права и свободы.



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