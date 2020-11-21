SpaceX запустила на орбиту метеорологический спутник нового поколения
21.11.2020, 20:52, Новости дня
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с метеорологическим спутником следующего поколения Sentinel-6.
Ракету запустили с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния в 09.17 по местному времени (20.17 мск), передает ТАСС.
Специалисты компании вернули на Землю первую ступень носителя, она опустилась рядом с пусковым столом на базе Вандерберг через несколько минут после запуска.
Метеорологический спутник Sentinel-6 – совместный проект НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА). Он спроектирован для отслеживания изменений уровня Мирового океана.
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