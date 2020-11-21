 

Россия решила пресекать проявления геополитической активности вокруг Карабаха

21.11.2020, 19:05, Новости дня

Москва намерена твердо отводить попытки проявления геополитических амбиций вокруг ситуации с Нагорным Карабахом, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем. Но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе (Нагорного Карабаха)», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.



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