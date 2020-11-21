Российские военные вернули 1,1 тыс. мирных жителей Степанакерта домой

21.11.2020, 18:36, Новости дня

В город в Карабахе Степанакерт за последние сутки вернулись 1,1 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. За сутки в свои дома вернулись более 1100 человек… С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 7 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном заявил, что российское ведомство готово направить в Нагорный Карабах специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.