 

Папа римский лайкнул фото полуобнаженной модели. В Instagram начали расследование

21.11.2020, 17:58, Новости дня

Ватикан обратился к администрации Instagram с просьбой начать расследование, чтобы выяснить, как под фото бразильской модели Натали Гариботто, где она запечатлена в нижнем белье, появился лайк с официальной страницы папы римского Франциска, пишет Catholic News Agency (CNA).

Когда аккаунт Франциска лайкнул снимок, неизвестно, в соцсетях и СМИ о нем начали писать 13 ноября, тогда он еще был. 14 ноября, когда агентство обратилось в пресс-службу папского престола за комментарием, лайк сняли.

Речь идет о фото Гариботто, которое она выложила в Instagram 5 октября. На нем модель позирует в нижнем белье и белом топе, стилизованных под школьную форму.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Natalia Garibotto (@nataagataa)

CNA, ссылаясь на источники, близкие к пресс-службе Ватикана, написало, что аккаунт Франциска в Instagram, на который подписано 7,4 млн человек, ведет команда сотрудников.

Источники Reuters говорят: в Ватикане подозревают, что аккаунт папы взломали. То, что лайк “пришел от Святого престола”, исключено, заявили в пресс-службе Франциска газете The Guardian 19 ноября.

Как сказал CNN пресс-секретарь Ватикана Матео Бруни, с администрацией Instagram связались, чтобы выяснить, что произошло. Сейчас вопрос расследуется “в тесном контакте со Святым престолом”, сообщили телеканалу 20 ноября в пресс-службе компании Facebook, которая владеет приложением.

Сама Гариботто, комментируя инцидент, 13 ноября написала в Twitter: “По крайней мере, я попаду в рай”.

At least I’m going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Промоутерская компания, с которой сотрудничает модель, выложила в Instagram серию скриншотов, где виден лайк от Франциска. “Мы получили официальное благословение папы”, – пошутили авторы поста.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений COY Co. (@thecoyco)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / В Украине из фонда борьбы с COVID-19 потратили более половины средств

30.06 / Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве»

08.09 / Десятки школ по всей Великобритании сообщают о вспышках коронавируса

02.07 / Политика: Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

04.07 / О нехватке финансирования заявил Украинский дом, куда собирался переезжать Офис президента Зеленского

19.10 / Израиль заявил об опасном сближении российского Су-27 с лайнером Israir

03.08 / Гривна продолжает дешеветь по отношению к евро

17.07 / Армяно-азербайджанский конфликт усиливает напряженность между Турцией и Россией

03.07 / Мнения: Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

24.10 / 19-летний американец искал дом Байдена, чтобы убить его

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска