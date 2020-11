Папа римский лайкнул фото полуобнаженной модели. В Instagram начали расследование

21.11.2020, 17:58, Новости дня

Ватикан обратился к администрации Instagram с просьбой начать расследование, чтобы выяснить, как под фото бразильской модели Натали Гариботто, где она запечатлена в нижнем белье, появился лайк с официальной страницы папы римского Франциска, пишет Catholic News Agency (CNA).

Когда аккаунт Франциска лайкнул снимок, неизвестно, в соцсетях и СМИ о нем начали писать 13 ноября, тогда он еще был. 14 ноября, когда агентство обратилось в пресс-службу папского престола за комментарием, лайк сняли.

Речь идет о фото Гариботто, которое она выложила в Instagram 5 октября. На нем модель позирует в нижнем белье и белом топе, стилизованных под школьную форму.

CNA, ссылаясь на источники, близкие к пресс-службе Ватикана, написало, что аккаунт Франциска в Instagram, на который подписано 7,4 млн человек, ведет команда сотрудников.

Источники Reuters говорят: в Ватикане подозревают, что аккаунт папы взломали. То, что лайк “пришел от Святого престола”, исключено, заявили в пресс-службе Франциска газете The Guardian 19 ноября.

Как сказал CNN пресс-секретарь Ватикана Матео Бруни, с администрацией Instagram связались, чтобы выяснить, что произошло. Сейчас вопрос расследуется “в тесном контакте со Святым престолом”, сообщили телеканалу 20 ноября в пресс-службе компании Facebook, которая владеет приложением.

Сама Гариботто, комментируя инцидент, 13 ноября написала в Twitter: “По крайней мере, я попаду в рай”.

At least I’m going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Промоутерская компания, с которой сотрудничает модель, выложила в Instagram серию скриншотов, где виден лайк от Франциска. “Мы получили официальное благословение папы”, – пошутили авторы поста.

