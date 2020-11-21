 

Степанов: В прошлые выходные соблюдение карантина было так себе

21.11.2020, 17:04, Новости дня

В прошлые выходные карантин соблюдался “так себе”. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 21 ноября.

“С 00.00 [субботы] вступил в действие “карантин выходного дня”. Это уже вторые выходные, в которые он будет действовать. Давайте будем откровенны: в минувшие выходные соблюдение “карантина выходного дня” было так себе. Мы видели в СМИ многочисленные сообщения об остановке работы заведений общественного питания или фитнес-центров со стороны Нацполиции. Для нас очень важно соблюсти правила “карантина выходного дня”. Согласно нашим расчетам, таким образом мы точно можем стабилизировать ситуацию”, – сказал чиновник.

Он также добавил, что результаты “карантина выходного дня” можно будет увидеть через две недели.

“Есть законы эпидемиологии, это аксиома – невозможно на следующий день после карантина увидеть уменьшение заболеваемости. Результат мы ожидаем минимум через две недели после действительно проведенного “карантина выходного дня”, – заявил Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/193748955648143/

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 21 ноября заразилось 612,66 тыс. человек, 10,8 тыс. из них скончались, 282,3 тыс. пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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