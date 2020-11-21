Путин назвал главные риски для мировой экономики

21.11.2020, 16:48, Новости дня

Массовая безработица и рост бедности представляют главные риски для мировой экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите G20. В этом году он проходит в формате видеоконференции.

«Несмотря на позитивные сигналы, главным риском остается так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. Роль «двадцатки» состоит в том, чтобы этого не допустить. В сложившейся ситуации повестка саммита G20 была перефокусирована на восстановление мировой экономики, защиту здоровья и благополучия людей», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Президент отметил, что на основе опыта по преодолению мирового кризиса 2008-2009 годов «двадцатка» запустила целый ряд инициатив по «купированию экономических рисков», вызванных пандемией коронавируса. Страны G20 сформировали «пакет стимулов для мировой экономики, составляющий в совокупности 12 трлн долларов, подчеркнул Путин. Он сообщил, что участники «двадцатки» способствовали выделению 21 млрд долларов на первичные медицинские нужды, а также дали старт разработки и распределении вакцины от COVID-19.

В пятницу Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления он заявил, что наблюдается тревожная тенденция на спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии.