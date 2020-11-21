 

В киевской больнице покончила с собой пациентка с COVID-19

21.11.2020, 16:10, Новости дня

В киевской больнице №12 покончила с собой 78-летняя пациентка, которая лечилась от коронавирусной инфекции. Об этом “24 каналу” сообщили в киевском управлении Национальной полиции.

По информации правоохранителей, женщина повесилась.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье “убийство” (с пометкой “самоубийство”).

“24 канал” отмечает, что это четвертый случай самоубийства в больницах Киева с сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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