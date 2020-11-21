 

Фурса: Есть риск, что Нацбанк “нагнут” и заставят включить печатный станок

21.11.2020, 16:10, Новости дня

На данный момент в Украине нет никаких оснований для проведения эмиссии. Такое мнение в интервью “Фактам” высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

“Эмиссия гривны, запуск печатного станка – это очень плохо. Мы такое проходили в 90-х годах. Результат всегда один и тот же – сильная девальвация и инфляция. Существенное финансирование бюджета с помощью печатного станка Нацбанка в последний раз было в 2015 году. Мы прекрасно помним, чем это закончилось. Тогда это была вынужденная мера, абсолютно безальтернативная в условиях экономического падения и активной фазы войны. Но сейчас нет ни одной причины для запуска печатного станка, кроме нежелания делать реформы, чтобы сохранять сотрудничество с МВФ”, – сказал он.

При этом Фурса считает, что существует риск того, что “Национальный банк как-то “нагнут” и заставят это сделать”.

“Но пока что мы видим твердую позицию НБУ, который отказывается печатать деньги. Не исключено, что в определенных условиях просто другого варианта не останется”, – добавил эксперт.

Он заявил, что в случае проведения эмиссии курс гривны “полетит вниз”.

“Уровень [падения] вы не посчитаете: сколько напечатаете, на столько и полетит. И раз сейчас мы о цифрах не можем говорить, то не можем говорить и о том, до какой отметки девальвирует гривна. Но если мы уже войдем в зону свободного падения, то там нет ограничений, долетит туда, куда долетит”, – заключил Фурса.

Эмиссия – увеличение денежной массы в обороте. Если объем эмиссии соответствует росту ВВП страны, это не приводит к негативным последствиям; однако если денежная масса растет быстрее ВВП, это грозит девальвацией национальной валюты и финансовым кризисом (как было, например, в Венесуэле).

После начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, с предложением использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета выступала нардеп от “Слуги народа” Людмила Буймистер. С аналогичным предложением 9 ноября выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

НБУ последовательно выступает против эмиссии: замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в апреле отмечал, что включение печатного станка нанесет экономике больше вреда; первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в июле объясняла, что это приведет к обесцениванию сбережений граждан Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Toyota сертифицировала обновленные Hilux и Fortuner в России

30.10 / Марадона выразил надежду на победу над COVID-19 с помощью российской вакцины

16.09 / К делу об убийстве сестер в Рыбинске добавили обвинение в изнасиловании

14.07 / Хабаровские депутаты предупредили об угрозе коронавируса из-за несанкционированных акций

30.09 / Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно остановить бои

05.09 / Глава Минприроды провел совещание с врио губернатора ЕАО

15.10 / Кремль назвал условие размещения миротворцев в Карабахе

07.08 / В Якутии бушуют пожары, на Сахалине ждут шторм

14.09 / Рубль вырос к доллару

17.11 / “За майбутнє” требует отставки Гетманцева из-за введения для бизнеса регистраторов расчетных операций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска