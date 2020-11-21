В Азербайджане началась встреча Лаврова и Алиева

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21.11.2020, 15:54, Новости дня

В Баку проходит встреча российской межведомственной делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В Баку началась встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана», – сообщила Захарова в своем Facebook.

Она прикрепила к публикации фотографию, на которой Лавров пожимает руку Алиеву.

Ранее в субботу Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также 21 ноября министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в субботу состоялась встреча Шойгу и Алиева. В ходе нее азербайджанский лидер высоко оценил действия российских миротворцев в карабахе.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.



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