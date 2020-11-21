 

Путин продлил на год действие продуктового эмбарго

21.11.2020, 14:22, Новости дня

Президент России Владимир Путин продлил на 2021 год действие эмбарго на поставки некоторых видов продовольствия из стран, которые ввели или поддержали санкции в отношении РФ из-за аннексии Крыма и вооруженной агрессии против Украины. Указ от 21 ноября опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на поставки в Россию некоторых видов продукции из США, стран ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Украины и других государств был введен 6 августа 2014 года. Действие эмбарго ежегодно продлевается.

В соответствии с указом, в Россию запрещено импортировать мясо и мясную продукцию, молоко и молочную продукцию, рыбу, овощи и фрукты из стран, поддержавших антироссийские санкции. 

Власти РФ заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.

Как пишет “Медуза”, по оценке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Центра экономических и финансовых исследований и разработок потери жителей России от продуктовых контрсанкций составили около 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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