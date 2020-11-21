 

Onet – Венгрия гордится тем, что получила вакцину «Спутник V» — а в Брюсселе недовольны

21.11.2020, 14:20, Новости дня

Новость о том, что Венгрия первой в Европе получила пробные образцы российской вакцины «Спутник V», немедленно вызвала негативную реакцию со стороны Евросоюза. В Брюсселе говорят, что российской разработке нельзя доверять, пока не получено одобрение Европейского агентства лекарственных средств.


Reuters

«Возникает следующий вопрос: намеревается ли государство-член давать своим гражданам вакцину, которая не была одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA)?» — прокомментировал планы Будапешта по тестированию и, возможно, производству российской вакцины в Венгрии пресс-секретарь Европейской комиссии.

«В этом плане процесс сертификации связан напрямую с самим доверием к вакцине. Если граждане начнут сомневаться в безопасности вакцины, если она не пройдёт строгую научную оценку, подтверждающую её безопасность и эффективность, будет гораздо сложнее убедить необходимое количество населения принять вакцину», — добавил он. 

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в Facebook, что образцы российской вакцины уже доставлены в Венгрию, и венгерские специалисты смогут начать её тестирование, чтобы дать оценку тому, можно ли её использовать и можно ли начать процесс её сертификации. Глава МИД не смог не похвастаться тем фактом, что именно Венгрия первая в Европе получила образцы российской вакцины «Спутник V».

«Правительство приложит все возможные усилия для того, чтобы обеспечить венгров самой лучшей, самой безопасной, наиболее эффективной и доступной вакциной из как можно большего числа источников, во имя их жизни и здоровья», — уверил министр. Он добавил, что уже 10 образцов вакцины были доставлены в Венгрию в соответствующих условиях, при постоянной температуре -18 °С.

На прошлой неделе разработчик российской вакцины «Спутник V» объявил, что эффективность вакцины оценивается в 92%.

Портал обращает внимание на то, что, согласно недавнему опросу в США и Англии, готовность принять вакцину проявили 55% — по мнению учёных, этот показатель позволит добиться коллективного иммунитета.

 



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