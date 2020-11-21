Euronews – богатые страны Европы переманивают медработников из Португалии

21.11.2020, 14:20, Новости дня

Десятки тысяч медработников уезжают из Португалии в другие страны Европы с более выгодными условиями труда. Испания, Великобритания и Германия не только предлагают медперсоналу более высокую зарплату, но и берут на себя расходы на транспорт и проживание. В итоге государственные инвестиции в обучение не окупаются, португальские больницы в период пандемии страдают от нехватки персонала, а нагрузка на оставшихся сотрудников увеличивается ещё больше, передаёт Euronews.

Эта роспись на стене посвящена португальским медработникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. В основе творческой идеи лежит история из жизни: София работает в главной больнице города Порту, в марте она заразилась коронавирусом и затем долго болела и восстанавливалась.

На прошлой неделе София вернулась на работу и снова оказалась на передовой борьбы с инфекцией: это семь евро за час работы, семь 18-часовых смен подряд. Большинство медсестёр и медбратьев в Португалии зарабатывают около тысячи евро в месяц.

Из-за низкой заработной платы и тяжёлых условий труда из страны уехали 18 тысяч медработников. Молодые медсёстры Сара и Мария планируют устроиться на работу в больнице в британском Бристоле.

МАРИЯ ГОНСАЛВЕС, медсестра: Надеюсь, что в других странах — например, в Англии, куда мы хотим поехать, нам предложат лучшие условия, потому что там больше ценят медсестёр.

САРА ВИЭЙРА, медсестра: Сегодня в Португалии нет условий для того, чтобы нормально работать, повышать квалификацию — и в то же время чувствовать себя в безопасности. Сегодня в этой стране для нас нет места.

Власти Португалии вложили много средств в обучение местного медперсонала. Но такие страны, как Испания, Великобритания и Германия, предлагают не только более высокую оплату труда, но и берут на себя расходы на транспорт и проживание.

ЛУИС БАРЕЙРА, вице-президент колледжа медсестёр: Португалия не может себе позволить терять медперсонал! Каждый день мы получаем заявки из национальных медучреждений. Но медсёстры и медбратья сравнивают условия работы — и конечно, выбирают работу в странах, где условия лучше. Поэтому мы убеждены, что в данный момент нужно заняться обсуждением этой проблемы. Чтобы правительство задумалось над стратегией, благодаря которой медработники останутся в стране.

ФИЛИПА СУАРЕШ, корреспондент Euronews: Большие госинвестиции в обучение медперсонала не всегда окупаются. Так как тысячи специалистов в итоге уезжают в более богатые страны, где им предлагают высокую зарплату и хорошие условия работы.

Филипа Суареш, Порту, Euronews.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.