SciencePost – монополия богатых стран на вакцины повлечёт за собой вдвое больше смертей, чем справедливое распределение доз по миру

21.11.2020, 14:20, Новости дня

Сценарий, в котором богатые страны станут единственными обладателями первых партий вакцин от коронавируса, обернётся для мира вдвое большим числом смертей от Covid-19, чем в случае, если вакцины будут справедливо распределены между всеми государствами, пишет SciencePost со ссылкой на результаты недавнего исследования американских учёных. Как утверждают эксперты, равномерное распределение доз вакцин могло бы сократить смертность от болезни на 61%, в то время как их монополизация в руках богатых стран предотвратила бы всего 33% летальных случаев.



Reuters

Распределение между странами вакцин против Covid-19 может оказать огромное влияние на будущую смертность от вируса, пишет SciencePost со ссылкой на недавний доклад экспертов. Как отмечает издание, монополизация вакцин богатыми странами вызовет вдвое больше смертей, чем справедливое распределение вакцин между государствами.

Как напоминает журнал, в настоящее время около десяти вакцин проходят третью фазу клинических испытаний, что является последним этапом перед потенциальным выходом на рынок. 9 ноября лаборатории Pfizer и BioNTech фактически объявили, что их вакцина-соискатель «эффективна на 90 %» в профилактике инфекций Covid-19 а уже во вторник, согласно новым данным, этот показатель вырос до 95%. Через несколько дней американская биотехнологическая компания Moderna также продемонстрировала многообещающие результаты с показателем эффективности в 94,5%. Её лаборатории даже планируют подать заявку на разрешение неотложного использования препарата в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), чтобы сделать вакцину доступной к декабрю 2020 года.

Но не только эти лаборатории участвуют в гонке, замечает журнал.. Согласно заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вакцина Sputnik V эффективна на 92%. Россия, впрочем, не стала дожидаться окончательных результатов, чтобы начать распространение препарата в пределах своих границ. Как сообщается, не менее 10 тыс. добровольцев, людей, подверженных риску, и медицинских работников уже получили вакцины.

Все эти заявления вызвали большие надежды во всем мире, намекая на возможный «свет в конце тоннеля», и заказы потекли рекой, пишет издание. Например, Европейский Союз уже заказал 200 миллионов доз потенциальной вакцины Pfizer с опцией дополнительного заказа 100 миллионов доз. К Российской вакцине, как утверждается, проявили интерес около 50 стран, и 1,5 миллиардов доз уже находятся в стадии изготовления.

В связи с этим возникает вопрос о распределении этих вакцин, отмечает журнал. В первую очередь, какие категории населения будут в приоритете на национальном уровне. Так, во Франции, согласно рекомендациям Высшего органа здравоохранения, приоритетными целями станут специалисты в области здравоохранения и общественной медицины, пожилые люди старше 65 лет, хронически больные и страдающие ожирением. При таком раскладе Франции потребуется 46 миллионов доз.

Однако также возникает вопрос и о распределении вакцин на международном уровне, поскольку страны, располагающие большими финансовыми ресурсами, превентивно скупают потенциальные вакцины, число доз которых ограничено, подчёркивает издание. И, как утверждается в докладе, подготовленном экспертами Фондом Билла и Мелинды Гейтс в Северо-Восточном университете, ставки огромны.

В рамках этой работы исследователи проанализировали два разных сценария вакцинации. Первый включает в себя около пятидесяти стран с высоким уровнем дохода, монополизирующих первые два миллиарда доз вакцины Covid-19. Во втором сценарии дозы распределяются справедливо в зависимости от населения каждой страны, а не от его способности оплачивать вакцину.

В результате модели предполагают, что 61% смертей можно было бы предотвратить, если бы вакцина была распределена справедливо, в то время как только 33% смертей было бы предотвращено, если бы только страны с высоким уровнем дохода имели доступ к первым вакцинам. «Сразу видно, что на глобальном уровне второй сценарий намного превосходит первый, и не только по этическим соображениям», — заявил ведущий автор исследования Алессандро Веспиньяни.

Как отмечается в статье, исследование имеет некоторые ограничения. Чтобы избежать непредсказуемых предположений о будущем развитии пандемии, команда предпочла рассмотреть, что произошло бы, если бы вакцина была доступна в середине марта, во время первой волны пандемии. Не имея реальной вакцины, исследователи решили исходить из коэффициента эффективности между 80 и 65% в одной дозе через две недели после введения, и предположили, что общее количество доз будет равно трём миллиардам.

Как подчёркивает журнал, неясно, могут ли эти оценки быть актуальными в настоящее время. «Есть еще много неизвестных факторов, которые не учитываются в этой модели, — признается исследователь. — Например, сколько людей будет иметь иммунитет в ближайшие месяцы? Какова будет реальная эффективность вакцины? И даже если у стран есть средства для приобретения достаточного количества доз, есть ли у них ресурсы и координация для их распределения?»

В любом случае решения о том, как страны распределяют вакцины, не могут приниматься на основе одной модели. «Но пока результаты ясны. Когда страны сотрудничают, число смертей делится надвое», — заключает учёный.