На Камчатке обнаружен еще один неизвестный минерал

21.11.2020, 14:18, Новости дня

Исследуя вулканические породы на Камчатке, представители отечественной науки обнаружили уже четвертый по счету ранее неизвестный минерал.

Вообще-то данный образец был изъят еще два десятилетия назад, отмечают ученые. С тех пор он валялся в хранилище, ожидая своей очереди. Наверное, этого не произошло бы, знай сотрудники исследовательского учреждения, что рядом с ними находится настоящее научное открытие.

Впрочем, данный факт указывает на два важных обстоятельства. Во-первых, понятно, что науку все-таки нужно получше финансировать. Во-вторых, мы можем видеть, насколько богата российская земля. Очевидно, и в будущем нас ожидает еще множество таких открытий отечественной науки.