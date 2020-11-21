 

Россия заявила о готовности направить врачей в Карабах

21.11.2020, 14:06, Новости дня

Министерство здравоохранения РФ готово направить в Нагорный Карабах специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на встрече с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном.

«Мы готовы обеспечить вам помощь наших специалистов самого высокого уровня и по нейрохирургии, и по травматологии, и по психиатрии, в том числе комбустиологов. Я думаю, что такая помощь будет однозначно полезна», – передает ТАСС слова министра.

Как сказал Мурашко, РФ может оказать также и дистанционную поддержку. В свою очередь Торосян сообщил, что Армения направила Москве просьбу о выделении врачей. По его словам, озвученные Мурашко специалисты – именно те, кто сейчас необходим в Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.



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