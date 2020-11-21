Польша не ответила на запрос СК РФ по преступлениям дивизии СС «Галичина»

21.11.2020, 14:06, Новости дня

Следственный комитет РФ направлял в Польшу запрос по преступлениям, совершенным дивизией СС «Галичина», но ответа пока не поступило, сообщил замглавы ведомства Александр Федоров.

«Вы знаете дивизию СС «Галичина». Сколько преступлений совершено было теми, кто проходил службу в этой дивизии, а это были украинцы. Сейчас мы направили запрос Польше по оказанию международной правовой помощи в расследовании ряда преступлений совершенных теми, кто проходил службу в этой дивизии», – сообщил Федоров, передает РИА «Новости».

Замглавы ведомства пояснил, что запрос касается не только преступлений на территории СССР, но и на территории Польши, так как эта дивизия уничтожила несколько польских деревень.

«Казалось бы – надо ответить на такой запрос, ведь это против вашего населения был совершен такой геноцид в годы Великой Отечественной войны … Прошло уже много времени, но до сих пор ответа мы, к сожалению, от польской стороны не получили», – отметил он.

В сентябре на Украине отменили решение суда о признании символики 14-й дивизии СС «Галичина» нацистской. Дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.